Creditwest Bank 30’uncu yılında, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ile iş birliği yaparak, ihtiyaç sahibi ve başarılı 30 öğrenciye daha burs imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde yer alan anlaşma törenine, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Dilek Behcetoğulları, Genel Müdür Fehiman Eminer, Creditwest Bank Genel Müdür Yarımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu ve Kurumsal İletişim Yönetmeni Çağla Akdoğdu katıldı.

-Pekel

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel yaptığı konuşmada, “Bir toplumun gelişimi için eğitimli ve çağdaş bireyler yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur” diyerek, eğitime yapılan yatırımın hem bireylere hem de topluma katkı sağladığını belirtti.

-Örs

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de, Creditwest Bank gibi duyarlı kurumların destekleriyle başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrencilere burs verebildiklerini ifade etti.

KTEV’in, 1994 yılından bu yana başarılı ve ekonomik yoksunluk yaşayan öğrencilere ve devlet okullarına katkı sağladığını belirten Örs, ayrıca trafik kazası, sağlık sorunu gibi olaylardan dolayı anne, babasını kaybeden öğrencilere de destek olduklarını kaydetti.

Bu iş birliğiyle, bankanın bugüne kadar eğitimine katkı sağladığı öğrenci sayısı 115’e ulaştı.