Rum yönetimi daha çok, Çin’de demirli bulunan ve akıbeti belli olmayan “Promithia” isimli FSRU’ya "yanıyor"

Çin Devlet Şirketi CPP’nin Vasiliko’da elektrik üretimi maksatlı doğal gaz kabul terminali inşası için Rum Yönetimi ile yaptığı sözleşmeyi dün tek taraflı feshettiği haber verildi.

İki taraf arasında bir süredir devam eden sorunlar ve inşaat çalışmalarının zaten durmuş olması nedeniyle bu “ayrılığın” beklenen bir şey olduğu, Rum yönetimini daha çok, 190 milyon euro ödediği SFRU gemisinin akıbetinin endişelendirmekte olduğu bildirildi.

Politis “Çinliler Gürledi ve Ateş Ederek Gitti… Vasiliko’daki Ayrılık Sadece Kadifeden değildi… Bir Büyük Proje Daha Uçtu” başlıklı manşet haberinde CPP ve Rum yönetimi arasındaki ayrılık sürecinin geçen mayıs ayından beri başlamış olduğunu, sürpriz olmadığını yazdı.

Habere göre Rum yönetimi aleyhine, 200 milyon euro daha ödeme talebiyle Londra’daki Tahkim Mahkemesi’ne yaptığı başvuru süreci devam etmekte olan CPP “artık, Rum yönetiminin yapmak zorunda olduğunu düşündüğü her şeyi paket halinde talep ediyor.

Gazeteye göre Vasiliko terminal inşaatındaki muhatabı olan ETİFA’yı (Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi) yıllardır inşaat çalışması için zamanında ödeme yapmamakla, ETİFA’yı ve danışmanlarını petrol ve doğal gaz projeleri, mekanik planlama, müteahhitlik ve inşaat ve bir LNG tankerini FSRU’ya çevirme gibi büyük projelerde hiçbir deneyimi olmamakla suçladı. ETİFA’ya yöneltilen suçlamalar arasında, proje inşaatının başladığı günden beri sözleşmede yer almayan ve projeye uygun olmayan ilaveler talep etmek de bulunuyor. CPP, bir ara çözüm bulabilmek için diplomatik yollar da dahil her türlü çabayı harcadıktan sonra, ETİFA ile arasındaki sözleşmeyi dünden itibaren geçerli olacak şekilde feshetmekten başka çaresi kalmadığını açıkladı.

Rum yönetiminin “Promithia” adını verdiği sıvılaştırılmış (LNG) doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma yüzer tesisinin (SFRU) inşa edildiği Çin’deki bir limanda beklemekte olduğu hatırlatılan haberde CPP ETİFA’yı, SFRU’yu teslim alma konusunda kendileriyle iş birliği yapmakta başarısız olmakla suçladığı belirtildi.

ETİFA’nın Promitheia’yı Ocak 2022’de kendi mülkiyetine almakta ısrar ettiğini, yüzer tesisin Lloyd’s Register tarafından Ocak 2024 itibarıyla yola çıkmaya hazır olarak ruhsatlandırıldığını belirten CPP ETİFA’yı o günden beridir Güney Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıkmasına birçok engel çıkarmakla da suçladı.

Düne kadar FSRU’nun dostane anlaşmayla teslim alınması için müzakerelerin devam ettiğini ancak dün CPP’nin tek taraflı fesih kararıyla FSRU’nun da zora girdiğini yazan gazete doğal gaz konuları uzmanı Haralambos Ellinas’ın, Çin şirketinin Rum yönetiminden taleplerini artık paket haline getirdiğini hatırlatarak “CPP FSRU’yu da bu paketin bir parçası sayarsa, yüzer tesisi ancak bütünlüklü bir çözüm bulunduktan sonra teslim alabiliriz.” dediğine dikkat çekti.

Fileleftheros manşetten “Gaz Gemisi Konusunda Kaygı… CPP Ölü Sözleşmeyi Tek Taraflı Feshetti Ancak 190 Milyon euroluk FSRU Mahsur Kaldı” başlığıyla aktardığı haberinde Rum yönetimini ve ETİFA’yı “yakan şeyin”, 190 milyon euro ödemesi yapılan Promithia’nın (SFRU) akıbeti (CPP verecek mi yoksa talep ettiği meblağ ödenene kadar tutacak mı) olduğuna dikkat çekti.

Habere göre CPP’nin dün sabah sözleşmesini feshettiğini açıkladığı Vasiliko’daki terminal inşaatının bir şekilde tamamlanabileceğine inanan Rum yönetimi, LNG’yi yeniden gaza çevirecek SFRU tesisi olmadan terminalin işe yaramayacağı için kaygı duyuyor.

Alithia da haberi manşetten “Yeni Bir Hayati öneme Sahip Proje Çöktü” başlığıyla aktardı.

Larnaka Limanı ve marinasından sonra Vasiliko terminalinin, Rum ekonomisinin aldığı ikinci darbe olduğunu yazan gazete bir B planı da bulunmadığına işaret etti.

Gazete “Afrodit” ve “Kronos” yataklarında durağanlığa, Yunanistan ile deniz altından kablo ile elektrik bağlantısı projesindeki belirsizliğe atıf yaptığı haberinde “enerji hedefleri sıfırda” yorumunu yaptı.

Haravgi manşet haberine “Vasiliko’daki Doğal Gaz Terminalinde Son… 540 Milyon euro ve AİK’in Yatırımları İçin Bir O Kadar Daha Ödedik, Elimizde Hiçbir Şey ve Şişmiş Elektrik Faturaları Kaldı” başlığını attı.