Serbest Kürsü / Levent Özadam
Geçtiğimiz Cuma günü gözler kulaklar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan çıkacak olan karara odaklandı...
İçeride toplantı devam ederken ortaya çeşitli söylentiler yayıldı!
Bir özel okul yeni döneme hazır olmadığı için eğitimin bir ay daha erteleneceği konuşuluyordu...
Söylentilere göre o özel okulun patronları Sağlık Bakanını kafaya almış ve eğitim yılının açılış tarihinin 1 Eylül’den sonra olmasını istemişler!
Bunu duyan diğer özel okullar o saatlerde eyleme hazırlanıyorlardı...
Sonuçta karar açıklandı!
14 Eylül’de karar kılındı...
Ama uzaktan eğitim 1 Eylül’de başlayacaktı!
Bu seferde bunu duyan velilerin büyük bir kısmı isyan etmeye başladı...
Zira bu karara göre veliler işte çocuklar evde olacaktı!
Bu kararı alırken çocukların internet üzerinden nasıl eğitim alacaklarını belli ki kimse düşünmemişti...
Sahi evde yalnız kalan çocuklara kim nasıl yardım edecekti?
Bu arada alt yapımızın doğru dürüst olmadığını da hiç hesaba katmadı bir Allahın kulu...
Geçenlerde sevgili İlker İpekdal da köşesinde yazmıştı;
5 Yaşındaki oğlu kesilen ya da ağırlaşan internet nedeniyle babasına hep şöyle sesleniyordu;
Baba öğretmen dondu...
Şu kesin ki bizim alt yapımız henüz uzaktan eğitime hazır değil!
Bunun için de daha 40 fırın ekmek yememiz gerek...
Yalansa yalan desinler!
Şimdi soru şu;
Okul ve okul öncesi eğitim yüz yüze olarak 14 Eylül’de başlayacak...
Peki geçen ay eğitime başlayan kreşler ve etüt merkezleri ne olacak?
Yoksa onlar pandemiye karşı efsunlu mu?
Şimdi burada haksız bir rekabet yok mu?
...
Sağlık Bakanlığı önceki gün yine bir son dakika kararı üretti...
Günde 16 olan uçak sefer sayısı 6’ya düşürüldü!
Bugünden itibaren artık daha az uçak gelecek, bu da daha az yolcu demektir...
Bunu duyan turizmciler ve uçak şirketlerinin yetkililerinin başından deyim yerindeyse resmen kaynar sular döküldü!
Uçak şirketleri bu karardan sonra nasıl bir yöntemle kimlerin uçuşlarını iptal edecekti?
Başka bir konu;
Ay başı itibarıyla bu ülkede okumaya binlerce öğrenci gelecek...
Onların durumları ne olacak?
Üniversiteler zaten önlerini göremiyorlar, hesap kitap yapamıyorlar...
Uçak sayısının düşürülmesi onları da fazlasıyla olumsuz olarak etkileyecek!
Böyle hassas kararlar alınırken onlara danışmak kimsenin aklının ucundan geçmedi mi?
Güya turizm ve eğitim adasıyız...
Öğrenci dostu diye sloganlar ürettik ama öğrencilerin gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz!
Hükümet edenler dışarıdan gelecek olan her öğrenciye 500 TL verecekmiş katkı olsun diye...
Demek ki onlara göre öğrenci dilenci olarak görülüyor...
Gelse de olur gelmese de öyle mi?
...
Pandemi döneminde hükümeti mümkün olduğu kadar az eleştirmeye dikkat ettik...
Bu sıkıntıları el birliğiyle aşalım, kimsenin moral motivasyonunu bozmayalım diye!
Ama olmuyor işte...
Alınan kararlar paniklemenin bir neticesidir!
Bunlar sağlıklı beyinlerin olamaz...
Hadi gelin şimdi cevap verin;
Okulların açılış tarihi ertelendi, çocuklar 14 gün daha buluşmayıp evlerinde oturacaklar...
Ya onların anne ve babaları?
İşyerlerinde hiç mi risk yok yani!
Ya ağabeyler ve ablalar...
Eğlence yerlerinde diz dize oturacaklar, sonar eve virüsü taşıyacaklar!
Ne anladık bu işten o zaman...
Oysa biz devletin tepesinde oturanlardan sorun üretmelerini değil çözüm üretmelerini bekliyoruz!
Olaya bir de seçimler bulaştı...
Önce seçim ve siyaset sonra sağlık der gibi bir halleri var!
Durum böyle olunca da bir kez daha siyaset her şeyin önüne geçiyor...
Allaha emanet bir tablo var ortada!
MESAJ KUTUSU
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