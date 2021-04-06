Dr. İlker İpekdal

Geçen sene bu vakitler.
Tarih 15 Nisan 2020.
Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Covid-19 bilgilerini paylaşmıştı.
Yapılan test sayısı 171 idi.
Pozitif Vaka sayısı 2 idi.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4 idi.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 24idi.
Uzun süre sıfır vakalı günlerin ardından hafiften açıldığımız bir dönemdi.
O dönem çok sıkı tedbirler alıyor, adeta burnumuzu dışarı çıkarmaktan korkuyorduk.
En ufak bir vakada hop oturup hop kalkıyorduk.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı çok dikkatli olunması gerektiğini, ilk uçağın gelmesi ile tekrar başa dönüp kapanmak zorunda kalacağımızı söylüyordu.
Okullar zaten kapalı idi.
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi de ülkemizin steril bir trömer gibi olması gerektiğini, aşı gelene kadar bu şekilde yaşamak zorunda olduğumuzu belirtiyordu.
Tam açılım gibi konular hiç ağza alınmıyordu.
Mutasyonlardan da eser yoktu.
Tarih 4 Nisan 2021.
Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilerini paylaştı.
Yapılan test sayısı 6586 idi.
Pozitif vaka sayısı 45 idi.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 26 idi.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 465 idi.
Araya aşılar girdi.
Daha bulaşıcı olan, gençleri ve çocukları da etkileyen mutasyonlar girdi.
Kimilerine göre ikinci dalganın artan vaka sayılarını yaşarken kimilerine göre, mutasyonların da etkisi ile üçüncü bir dalgayı yaşıyoruz.
Geçen seneki tarihe göre kıyasladığımızda sokaklarda arabalar, insanlar oldukça fazla.
Uçuşlar başladı ama eski günlere dönmedik. Eskiden vaka patlamasından korkan doktorlar, şimdi hastanenin kapasitesinin yeterli olduğunu söyler oldu!
Sterilliğimiz yüzlerce defa bozuldu üstelik.
Birçok işletme açıldı.
Devlet daireleri tam mesaiye geçti.
Okulların kapatılmasını/kapalı kalmasını isteyenler bile okulların açılmasını ister oldu.
Haftaya kapalı turizme başlayacağız.
Özetle, açılmaya devam edeceğiz.
Tam bir yıl ara ile iki farklı ortam.
Tam bir yıl ara ile iki farklı yaklaşım.
Hangisi doğru?
Hangi söylemler doyurucu?
Aşılara güvenip güvenmemek arası bir korunmuşluk kaygısı yaşıyoruz.
Mutasyonlarla sürecin uzayabileceğiniz öğreniyoruz.
Her pozitif vakanın gerçekten hasta mı demek olduğunu tartışıyoruz.
Hastanede yoğunbakımda, servislerde yatan COvid-19 kliniklerini de görüyoruz.
Ve geçen sene yaptıklarımız ve söylediklerimiz ile bu sene yaptıklarımız ve söylediklerimiz birçok yönüyle birbiriyle çelişiyor.
Her iki dönemde de doğruyu yaptığımıza inanıyoruz, inandırıyoruz.
Geçen sene sıfır vakaya rağmen uzunca bir süre tam kapandık harakiri yapmış olduk.
Geçen senenin aynı söz sahipleri, şimdilerde ise ekonomi kaldırmıyor diye diye mutasyonlarla birlikte açılmayı göze alıyor.
Belki de asıl incelememiz gereken konu, Koronavirüs ile yaşamayı ne kadar öğrenebildiğimiz.
Öbür türlü, yıllarca sürecek Covid-19 pandemisini/sorununu ya geçen sene yaşadığımız gibi tam kapanarak ya da şimdilerde yaptığımız kontrolsüz açılma kararları vererek bazen ekonomik, bazen de sağlık harakirisinden birisini yaşayamaya devam edecek gibi görünüyoruz.
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