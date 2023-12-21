ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesinin, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle yasalara göre bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı kararından sonra gözler ABD Yüksek Mahkemesine çevrildi.

Trump’ın avukatları, Colorado Yüksek Mahkemesinin kararını henüz temyize veya Yüksek Mahkemeye taşımadı ancak karar hukuki çevrelerde şimdiden tartışma başlattı.

Colorado Yüksek Mahkemesi kararının 2024 Başkanlık Seçimleri öncesi siyasi açıdan ülkede bölücü olabilecek niteliği nedeniyle Yüksek Mahkeme için özel bir zorluk oluşturduğu şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

9 üyeden oluşan Yüksek Mahkeme yargıçlarından 6’sı muhafazakar yani Cumhuriyetçilere yakın olarak biliniyor. Bu 6 yargıçtan 3’ü ise Trump'ın başkanlık döneminde atanmış durumda.

Trump’ın hukuk ekibi, Colorado Yüksek Mahkemesinin kararını 4 Ocak 2024’e kadar Temyiz Mahkemesine götürmesi bekleniyor. Eğer Temyiz Mahkemesini tercih etmezlerse, bu süreçten sonra ABD Yüksek Mahkemesinin bu kararı ele alması gerekiyor.

ABD’de Noel tatili dönemi nedeniyle Trump’ın ekibinin temyize gitmeyebileceği, kararı Yüksek Mahkemeye bırakabileceği yorumları yapılıyor.

Yüksek Mahkemenin ise önüne gelecek kararın görüşülmesini ne kadar hızlı gündemine alacağı, değerlendirmelerin ne kadar süreceği ve de sonuçta nasıl bir karar alacağı ise şu an öngörülemiyor.

ABD medyasına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hukukçular, Colorado Yüksek Mahkemesi kararının ABD Yüksek Mahkemesi önüne 2024 Başkanlık seçimleri çerçevesinde ciddi şekilde tartışılacak bir dava getireceği, Mahkeme hangi sonuca ulaşırsa ulaşsın ülkedeki siyasi etkisinin kaçınılmaz olacağı yorumlarını yapıyor.

Öte yandan Yüksek Mahkemenin önünde, Colorado Yüksek Mahkemesinin kararının yanı sıra ayrıca Trump’ın hakkındaki 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla ilgili "dokunulmazlık" davası da bulunuyor.

Trump, özel yetkili savcı Jack Smith’in Washington D.C.’deki federal mahkemeye taşıdığı suçlamalarla ilgili davayı "ABD Başkanının görevi sırasında dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle temyize götürmüş, Yüksek Mahkemenin bu davaya müdahil olmasını beklediğini dile getirmişti.

- Colorado Yüksek Mahkemesinin kararı

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, dün, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar vermişti.

Tamamı Demokrat eğilimli yargıçlardan oluşan Colorado Yüksek Mahkemesi, 3'e karşı 4 "evet" oyuyla, Trump'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim yarışında Colorado eyaletindeki oy pusulalarında yer alamayacağına hükmetmişti.

Mahkeme, 6 Ocak 2021 günü yapılan Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna karar vermişti.

ABD tarihinde ilk kez Anayasa'nın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanılmıştı.

Söz konusu fıkrada "bir federal veya eyalet yetkilisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağı ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağı" hükmü yer alıyor.

Trump'ın söz konusu kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıması ve nihai kararın burada verilmesi bekleniyor.

Karar onaylanırsa, 5 Mart 2024'te Colorado'da yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.

Söz konusu karar, şu an Trump'ın sadece Colorado eyaletindeki durumunu etkiliyor olsa da diğer eyaletlerdeki benzer davalara da emsal teşkil edebileceği ve 5 Kasım 2024'te ülke genelinde yapılacak başkanlık yarışına dolaylı tesiri olabileceği belirtiliyor.