Çocukları bari rahat bırakın!

Aslında resmi olarak propaganda süreci başlamadı ama...

Bizim adaylar belli ki bu sürece bir adım önde girmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar!

Söylemlerindeki en dikkat çekici olanı da hepsinin birden halkın adayı olduklarını söylemeleri...

Bunun üstüne niye bu kadar basıyorlar anlamak güç!

Elbette halkın adayı olacaksınız...

Zaten kim seçilecekse de halkın iradesi ile Saray’a gidecek!

Bir de hepsi yine Cumhurbaşkanının iç işleri ile de ilgili olmasını söylüyorlar...

Eğer seçilirlerse iç konulara da ağırlık vereceklermiş!

İyi güzel de seçilecek olan iç işlerine ağırlık verecekse hükümetlere ne gerek var ki...

Başkanlık sistemine geçelim olsun bitsin!

Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı özeniyorlar diye kendi kendimize sormaktan alamıyoruz...

...

Şu anda ülke gündeminde sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri var...

Gün içinde konuştuğumuz 10 vatandaştan 9’u bize seçim tahmini yapmamızı istiyor!

Doğrusunu söylemek gerekirse bu seçimler bizi pek de fazla ilgilendirmiyor...

Zira büyük çoğunluk gibi Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inancını yitirenler listesinde biz de varız!

Her ne kadar adaylar bu seçimlerin bu kez çok ama çok hayati olduğunu söylese de Kıbrıs’ta olası bir seçimin bizim elimizde olmadığına inanlardanız...

Belki şu hidrokarbon yatakları olmasa çözüm iki toplumun elinde olabilirdi ama bu kez sanki de bu işler bizi fazlasıyla aşıyor!

Zengin yataklar, dünya ülkelerinin Doğu Akdeniz’deki çıkarları, hatta Ortadoğu’nun uzun vadede Çin’e karşı bir kalkan olarak kullanılacak olması nedeniyle aslında her iki toplum da birer piyondan ibaret...

Burada eğer bir çözüm olacaksa da birileri aralarında anlaşacak ve bir gecede bu iş bitecek!

...

Seçim yasaklarına aslında çok az bir süre kalsa da hemen bütün adayların hele de şu anda koltukta oturanların bu koltukları seçim uğruna harcadıkları da gözümüze batmıyor değil...

Ne yazık ki devlet olanakları, makam araçları, akaryakıt masrafları çok önceden halkın cebinden çıkmaya başladı bile!

Yüksek Seçim Kurulu bunları dikkate alıyor mu bilmiyoruz ama bu zaten aslı görevleri değil mi...

Halkın paralarıyla seçim ziyaretleri, etkinlikler yapmak da kimin haddine!

Göreceksiniz ki bu harcamalar seçim tarihine kadar devam edecek ve onların seçim propagandalarının bir kısmı bizim cebimizden çıkacak...

...

Seçim öncelerinde en iflit olduğumuz konudur;

Çocukları seçim malzemesi yapmak!

Seçim afişlerinde onları kullanmak...

Kucak kucağa fotoğraflar yayınlamak!

Her şeyin çocuklar uğruna yapıldığını ifade eden açıklamalar...

Okul gezileri!

Yahu okullar birer ilim yuvaları...

Sahi seçimlerde adaylar hep niye okulları ziyaret ederler ki!

Hani okul yöneticileri ve öğretmen ziyaretlerini bir nebze anlasak da çocuklarla öyle içli dışlı fotoğraflar neyin nesi ki...

Bunu adı resmen çocuk istismarcılığıdır!

O masum yavruları siyasete alet etmek...

Onların üzerinden siyasi rant elde etme çalışmak!

Daha da açıkçası onları kazanılacak olan koltuklara kursan etmek...

Bari onları rahat bırakın!

Kirli siyasetlerinize alet etmeyin...

MESAJ KUTUSU

Sayın Sunat ATUN, UBP’nin dünkü grup toplantısına partili vekillerinize Tayyip beyin selamlarını ve mesajlarını iletmişsiniz. Konunun seçimlerle ilgisi olduğu da söyleniyor, hadi bakalım hayırlısı!

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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, KKTC’deki görev süreniz bitmeden Türkiye’de başka bir göreve atanacağınız yönünde mesajlar almaya başladık. Hayırdır ayrılık vakti geliyor mu acaba?

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Sayın Erhan ARIKLI, partinize güçlü bir basın bürosu oluşturmazsanız seçimlerde işiniz bir hayli zor olacak gibi görülüyor. Devletin ajansı tamam da yerel basını da görmemezlikten gelmeyin deriz!

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Sayın Derviş EROĞLU, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde ağırlığınızı bir hayli artırdığınız gözlemleniyormuş. Zira sizden gelecekleri bir emir gibi teati edenler epey çok değil mi? Bakalım Meral hanım da seçim ziyaretlerine katılacak mı?

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, bazı vekillerinizin özellikle federasyon konusunda parti görüşlerine uymayan açıklamalar yaptıklarının farkında mısınız? Seçim sürecinde daha örgütlü ve sistemli çalışmakta yarar var...

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Sayın Halil TALAYKURT, Girne Antik Liman ihalesinin iptal edilmesini pek de hoş karşılanmayan bazı siyasilerin olduğunu biliyor muydunuz? Aman dikkat orası size emanet devletin paralarının haksız yere birilerinin cebine gitmesine olanak vermeyin!

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Sayın İbrahim BENTER, Türkiye ve bütün dünyanın gözü sizin illet virüs konusunda yapacağınız açıklamalara odaklandı. Eğer formülü başarabilirseniz adadaki çözüme de büyük katkılarda bulunacağınıza inananların sayısı hayli fazla...

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Sayın Ali KARAVEZİRLER, yıldızlı ender belediyeler listenin üst sıralarında yerinizi koruyorsunuz. Yıların kangren halini almış sorunlarına çözüm getirmeniz nedeniyle de bölge halkı bir hayli mutlu görülüyor...

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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, Annan Planı sürecinde yaşanan ama bilinmeyenleri konu eden kitabınız tam da okullarda okutulacak nitelikte olmuş. Umarız devletin ilgili birimleri bu tarihe mal olacak yayına gereken desteği verirler...

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Sayın Salih HAFIZ, ilk kez gittiğiniz derbi maçta takımınız 20 yıl sonra yenilince büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Bu arada sizin takımın rakipleri bundan böyle uçak ve otel biletlerinin kendilerinden olduğunu ifade eden mesajlar gönderiyorlar, yine dört ayak üstüne düştünüz!

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Sayın Bekir KILIÇ, yakın dostlarınız aylardan beridir izinizi kaybettirdiğiniz konusunda sitem mesajları gönderiyorlar. Ara sıra ses vermekte yarar var ziya gerçekten merak edenler endişelenmeye başladı.

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Sayın Halil FALYALI, yıllardan beridir devletin ayıbı olarak kalan Alsancak’taki özgürlük anıtına da artık bir el atmanız şart oldu gibi sanki. Hadi bakalım bir kez daha yardımseverliğinizi gösterme vakti geldi...