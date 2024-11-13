Güney Kıbrıs’ta son iki haftadır çocuklarda da mevsimlik hastalıkları tetikleyen çeşitli virüslerde artış olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Virüs Kokteyli Çocukları Vuruyor” başlıklı haberinde, son iki haftadır bronşit, Coxsackie hastalığı ve diğer solunum yolu ve gastroenterit sorunlara neden olan diğer virüslerin, henüz zamanı gelmeden sıkıntı yaratmaya başladığını yazdı.

Habere göre, Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Mihalis Anastasiadis bu dönemde genellikle görülen virüsler nedeniyle son haftalarda bronşite neden olan RSV olarak bilinen solunum yolu virüsünde artış gözlemlendiğine dikkat çekti.

Çeşitli gastroenterit virüslerinden Coxackie virüsü de bulunduğunu ve çocukların genel olarak solunum yolu virüslerinden mustarip olduğunu belirten Anastasiadis, grip vakalarının da görülmeye başladığını söyledi.