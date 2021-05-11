Dr. İlker İpekdal

Okulları neden açmadık?
Çocuklar asemptomatik taşıyıcılar olduğu için.
Okulda oluşabilecek bir bulaşın, zincirleme bir reaksiyonla hemen her eve yayılacağından korktuğumuz için.
Öğretmenlerimiz kendilerini güvende hissetmedikleri için.
Çocuklarımızla ilgili son durum nedir peki?
Okul öncesi ve kreşler açık.
Sadece 12. Sınıflar açıktı.
Peki diğer çocuklar nerede?
Ara caddelerde, sokaklarda üçerli beşerli gruplar halinde oyun oynuyorlar.
Birbirlerinin evlerine doğum günü partilerine gidiyorlar.
Birbirlerinin evinde geceleyebiliyorlar.
Özel kurslara gidiyorlar.
Kafelerde yine üçerli beşerli sohbetlerde görebiliyoruz onları.
Bazıları ise okulda göremedikleri aynı öğretmenlerini, gittikleri özel derslerinde ‘’güvenle’’ görebiliyorlar nedense!
Diğer ülkelere bakıyoruz.
Mesela Japonya. Atom bombasını yedikten sonra, tsunami felaketinden hemen sonra ilk hayata geçirdikleri okullar değil miydi? Binaları, teşkilatları yokken üstelik. Düz bir alan, bir tahta, sandalye, masa ile açmamışlar mıydı okullarını?
Aynısını Sri Lanka da yapmıştı tsunamiden sonra!
Pandeminin en civcivli günlerinde bile açık tutmaya çalışmadı mı en çok kayıp veren Avrupa ülkeleri?
Dünya genelinde 160 milyon çocuğun bir yıldır öğretmenleri ile buluşamadıkları için, UNICEF devletleri okullarını açma yönünde önlem almaları gerektiğini tavsiye etmemiş miydi?
Dönelim tekrar ülkemize.
Gece kulüpleri dahil her şeyi açmaya yeltendiğimiz ülkemize.
Para etmeyen eğitim sistemimize!
Evet!
Para etmediğinden olacak ki açılması istenmedi okulların.
Haram edildi adeta çocuklarımıza okullar, eğitim, öğretim.
Diğer her şey helaldi oysa ki!
Okulun açılmasını istemeyip özel derslerine devam edenler için mesela!
Kıraathanelerde toplanıp okul kapansın siyaseti yapmak mesela!
Dizi film galaları yapmak mesela!
Kurultaylar yapmak mesela!
Maksat siyaset olsun diye sokaklara taşıp dip dibe gösteriler yapmak mesela!
Hepsi helal!
Okullar haram!
Büyüklere helal!
Küçüklere haram!
Bu günü kurtarmak için geleceği harcamak derler buna!
İşte asıl bu zihniyet haram!
(Not: Son gelişmeler, 12-15 yaş arası çocuklara da Covid-19 aşılarının yapılmasını gündeme getirilecek gibi görünüyor. Okulların açılmasının çocukların aşılanması koşuluna bağlanıp bağlanmayacağının, yetkili kurumlarımız tarafından önceden iyi analiz edilmesi gerekiyor.)
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