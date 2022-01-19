Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Evlat sevgisi nedir bilir misiniz?
Çaresizlik nedir!
Evlat acısıyla sınanmayı Allah düşmanımızın başına vermesin.
Ancak bu ülkede seçim nutukları atılırken bir evlat acı çekiyor, bir babanın içi parçalanıyor…
Bir babanın gözünün önünde evladı hayat mücadelesi veriyor.
Baba çığlık atıyor!
Sesini duyan onu anlayan yok!
Bu coğrafyada anaların babaların çığlıkları ne zaman son bulacak.
Bu eğreti düzen bu hoşgörüsüzlük ne zaman bitecek.
Makinelere bağlı bir çocuk 2022 yılında elektrik kesintileri yüzünden hayata tutunamıyor.
Hasta olduğu için değil, devletin umursamazlığı yüzünden her gün bıçak sırtında yaşıyor.
Bir evladın can çekişmesine seyirci kalmak nedir!
Bir babanın haykırışını duymamak nedir.
Biraz empati yapın!
Elektik yok!
İlaç yok!
Tıbbi malzeme yetersiz…
İlgilenen arayan soran yok!
Bakın bu güzel yavrunun babası ne diyor:
“ALLAH kimseyi çaresiz bırakmasın.
Yazıklar olsun böyle bir sisteme böyle bir yönetime
Böyle lanet bir ülkede yaşadığım için kendimden utanıyorum!
Hasta makinelere bağlı bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olmamalı
Hastalığından değil Sistemsizlik yüzünden çocuğumun hayatı her an tehlikede durmadan elektrikler keserler kim nerde ne yaşıyor kimsenin umurunda değil!
Çocuğum gözümün önünde can çekişip hayatla mücadele ediyor ve ben elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum, çırpınmaktan başka!
Ne doğru düzgün bir ilaç verirsiniz çocuğuma nede düzenli aparat malzemelerini verirsiniz…
Buradan KKTC Sağlık Bakanlığı’na çağrımdır, ya böyle hayati riskli hasta çocuğuma düzenli bir çare bulun ya da çekip buradan Rum tarafına gideyim.
Herkes koltuk sevdası derdinde anca seçimler yaklaşınca görünürsünüz ortalıkta seçimler bitince kimseyi tanımaz hatta selam bile vermezsiniz Yandaşlarınız hariç!
Bütün bunlara sebep olanları ALLAHA havale ediyorum “
…
Bu ülkede sağlıkta yaşanan rezaleti yazmaktan ellerimiz nasır tuttu.
Bu ülkenin güzel insanları hastanelerde bu çarpık sistem yüzünden yok olup gidiyor.
Bu coğrafyanın kaderinde savaş vardı, katliam vardı…
Bu toprakların insanı buna bile göğüs gerdi ama bu sistemsizliğe dur diyemedik.
Silahların yapamadığını kendi kendimize yaptık!
Bakın şu fotoğrafa ve elinizi vicdanınıza koyun.
Bu fotoğrafın üzerine söz yak ama yine de şunu hatırlayalım
“Çocuklar uyurken susulur ölürken değil…”
Bilmem anlatabildik mi?
MESAJ KUTUSU
Sayın Ali PİLLİ, bu ülkede minicik yavruların ilaç yetersizliği nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini, ailelerin de çaresizlik içinde kıvrandıklarını biliyor muydunuz? Sizler bir daha koltuğu kaptırmamak için köy köy gezerken bir de o insanların evlerini ziyaret etseniz kötü mü olur yani!
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Sayın Mustafa AKINCI, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde size gönül verenlerin bir çoğu nedense 23 Ocak seçimlerini şiddetle boykot kararı aldılar. Türkiye’ye karşı başlattığınız bu eylem nedeniyle umarız gün gelir de pişmanlık duymazsınız. Sizin partililer de boykot kararınıza sitem mesajları gönderiyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, seçimlere özel haberlerinizi kimler yazıyor bilmiyoruz ama 23 Ocak sabahı hükümeti CTP’nin kuracağı yönündeki basın açıklaması talihsiz bir açıklama olmuş. Arkadaşları uyarmakta yarar ve zira son günler hata yapmayı pek kaldırmaz…
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Sayın Cemal BULUTOĞLULARI, 23 Ocak seçim listeniz hazırmış o liste girmek isteyenler kapıda kuyruk oluşturuyormuş. Partinin ağır toplarından birisi olarak bakalım kimleri kesip biçip kimleri yeni hükümete taşıyacaksınız hayli merak konusu olmuş…
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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, Ersin bey her sabah Toros dağlarını paylaşırken sizin de geçen gün Trodosları paylaşmanız epey manidar bir gelişmeydi. Beşparmaklar bir kez daha gariban kaldı desenize.
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Sayın Ahmet MURATOĞLU, partili partisiz genç bir kesimden son günlerde yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Yeni yüz görmek isteyen özellikle karmacılar bu listeye sizi de dahil ettiler bunu iyi değerlendirirseniz meclise adım atmak sürpriz sayılmayacaktır…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, genel seçim sonuçlarında her ilçede iki vekil hedefine kilitlenmiş ve tüm partililere bu konuda çağrıda bulunduğunuz konuşuluyor. Bu arada bazı eski partililere dikkat geçen hafta başka söylerken bu hafta bambaşka konuşmaya başladılar. Bir sorun bakalım bu kısa sürede ne değişmiş!
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Sayın Dursun OĞUUZ, kaybetme riski olmayan bir aday olarak Türkiye’den eski dostlardan ciddi destek telefonları hızla devam ediyor. 22 Ocak akşamına kadar da telefon trafiğinin devam edeceğini söylüyorlar. Bu kadar sevilmek güzel bir duygu olsa gerek değil mi?
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Sayın Alişan OŞAN, size gönül veren yakın dost ve partilileriniz artık potaya girdiğinizi ve geri dönüşün de olmadığı yönünde yorumlarda bulunmaya başladılar. Yine de son 4 gün artık bütün radarları açmakta yarar görüyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olsun…
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Sayın Hüseyin EMİNOĞLU, siyasiler genel seçim hatırına muhtarları her akşam bir yerde ağırlarken sizin bu davetlere katılmama kararı almanız kamuoyunda memnuniyet yarattı. Umarız diğer muhtar arkadaşlarınız her yemeğin bir de bedeli olduğunu idrak ediyorlardır!
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Sayın Mehmet ÇILDIR, seçim tahminleri yapılırken seçilip seçilmeme konusunda en fazla sizin isminiz merak konusu oldu. Bu arada reklam panolarında en fazla yer alan aday olarak da anılacaksınız, kolaylıklar dileriz…
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