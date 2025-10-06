Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir operasyonda 24 yaşındaki bir şahsın çocuk pornosuyla alakalı olarak tutuklandığı ve sekiz gün gözaltında kalacağı haber verildi.

Söz konusu şahsın çocuk pornografisiyle ilgili materyallere sahip olma, dağıtma, erişim sağlama ve bununla ilgili bilgi sağlama şüphesiyle tutuklandığını yazan Haravgi gazetesi, Rum polisi ve Europol’den edinilen bilgilere göre küçük yaşta çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin dolaşımının yapıldığı bir çevrimiçi uygulamada dört hesap tespit edildiğini ekledi.