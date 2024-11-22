Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi doktor, hemşire, personeli ile “minik kahramanlar”, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kayıt Masası’nda Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kayıt işlemlerinde açıklama yapan LTB Başkanı Harmancı, “Bu yıl bir hedef koymuyoruz; bir hedefe ortak oluyoruz. Bu yıl kendi zaferimize koşmuyoruz; zafere koşan kahramanlarımızın yanında, onların zaferine koşuyoruz. Paylaşma ve dayanışma ruhu içerisinde maratondan elde edilecek gelir ile onkoloji servisindeki minik kahramanlarımızın süreçlerine yardımcı olacak tıbbi aletler alınacak. Minik kahramanlarımızın zafer yolculuğunda her zaman yanlarındayız. Eminim ki 1 Aralık Pazar günü ülkenin dört bir yanından binler tek yürek olacak, yine hep beraber başaracağız.” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel de 1 Aralık’ta koşulacak ve kendileri için çok anlamlı olan maratona kayıt yaptırdıklarını söyledi.

Çocuk koşusu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak maraton için kayıtlar devam ediyor.