Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Etkinlik Merkezinde görev yapacak öğretmen aranıyor;

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Etkinlik Merkezinde 13:00 - 17:00 saatleri arasında yarı zamanlı görev yapacak 1 (bir) #Sınıf #Öğretmeni istihdam edilecektir.

Aranan Nitelikler:

▪︎Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmak, ▪︎Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak, ▪︎Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, ▪︎Bilimsel ve teknolojik gelişimlere ilgisi olan, ▪︎Yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen, ▪︎Güler yüzlü, dinamik, iletişim becerisi yüksek, ▪︎Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması, ▪︎Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış olmak. İlgi duyanların fotoğraflı özgeçmişleri, katılmış oldukları kurs ve faaliyetlere ilişkin sertifika ve belgeleri ile birlikte 31.10.2023 gününe kadar [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Bilgi için Tel: 0392 227 8910