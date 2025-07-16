Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından hayata geçirilen Çocuk Dostu Restoran Projesi’nin ilk belgesi Tatlısu Belediyesi’ne verildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü ve Restoranına verilen belgeyi ve plaketi Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan aldı.

-Beyoğlu

KTTB Yönetim Kurulu üyesi ve Çocuk Dostu Restoran Proje Koordinatörü Erdem Beyoğlu, projenin ilk meyvesini almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede bir ilk olan Çocuk Dostu Restoran Projesi ile restoranların sadece çocuk menüsü sunan yerler değil aynı zamanda çocukların gelişimini destekleyen ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilen yerler haline geldiğini söyleyen Beyoğlu, duyarlılıklarından dolayı Tatlısu Belediyesi’ne teşekkür etti.

-Dalkan

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, çocukların sadece sağlıklı değil, güvenli ve gelişimlerine katkı sunacak alanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu projeyle ilgili toplumsal farkındalık yaratmayı ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde kalıcı dönüşüm sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Dalkan, KTTB’nin daha fazla restoran ve yerel yönetimle iş birliği kurarak projeyi genişletmeyi hedeflediğini de kaydetti.

-Kriterler 17 başlıkta değerlendiriliyor

Çocukların güvenli, sağlıklı ve gelişimlerini destekleyen ortamlarda bulunabilmelerini teşvik etmeyi, bu alanda hizmet veren işletmeleri görünür ve erişilebilir kılmayı amaçlayan proje kapsamında restoranlar 17 başlık üzerinden değerlendiriliyor.

Çocuklara özel oyun alanları, sağlıklı çocuk menüleri, bebek bakım olanakları, sigarasız aile bölümleri, bebek arabasına uygun girişler, çocuklara uygun lavabo ve tuvaletler gibi 17 kriterden en az 11’ini karşılayan işletmelere “Çocuk Dostu Restoran Belgesi” veriliyor.