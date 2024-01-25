Uluslararası Dünya Halk Dansları ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Birliği (CIOFF) Kuzey Kıbrıs, KKTC’de üyesi olan festivallere CIOFF tarafından tanınma (recognise) belgelerini takdim etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel merkezi İskele Belediyesi olan CIOFF Kuzey Kıbrıs, dün İskele AKM’de belge takdim töreni düzenledi.

Törene İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Uluslararası FOGEM Summer Joy Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Golden Grape Halk Dansları Festivali, Uluslararası Tatlısu Belediyesi Halk Dansları Festivali ile MEB Uluslararası 23 Nisan Çocuk Halk Dansları Festivali yetkilileri katıldı.

Düzenlenen törende İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni aynı zamanda CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı olan Özlem Kadirağa, 2004 yılında CIOFF’a katılan, 2013 yılından itibaren de CIOFF Festivali olarak kabul edilen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na belgesini eğitmen aynı zamanda İskele Belediyesi İdari Sorumlusu Gülgün Dargın’a takdim etti.

CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, törene katılarak halk dansları ekibi adına belgesini alan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte Ebru Kırmızı’ya geçtiğimiz yıl Yunanistan’ın Corfu Adası’nda düzenlenen CIOFF Akdeniz Ülkeleri Halk Dansları Festivali’nin logo çalışmalarına katkı koyması nedeniyle takdir ödülünü de verdi.