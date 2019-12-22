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Seks oyuncağı üreticisi konuştu: Eski sevgilisini yaptırmak isteyen var, hatta…

Seks robotu üreticisi RealDoll şirketinin kurucusu Matt McMullen, müşterilerden gelen birbirinden ilginç 'siparişleri' açıkladı. "Sex Robots: Are We Ready?" adlı bir panele katılan McMullen, insanların eski kız arkadaşlarına ya da ölmüş ünlülere benzer seks robotu yaptırmak istediğini açıkladı.

Seks oyuncağı üreticisi konuştu: Eski sevgilisini yaptırmak isteyen var, hatta…

Seks robotu üreticisi RealDoll şirketinin kurucusu Matt McMullen, müşterilerden gelen birbirinden ilginç 'siparişleri' açıkladı. "Sex Robots: Are We Ready?" adlı bir panele katılan McMullen, insanların eski kız arkadaşlarına ya da ölmüş ünlülere benzer seks robotu yaptırmak istediğini açıkladı.

22 Aralık 2019 Pazar 20:22
Seks oyuncağı üreticisi konuştu: Eski sevgilisini yaptırmak isteyen var, hatta…

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; gerçek insanlara benzer seks robotlarının üretimiyle ilgili ne düşündüğü sorulan Matt McMullen, “Bunu uzun bir süredir yapıyorum. Açıkçası aynı politikayı benimsiyorum. O da şu; rızası olmadan başka bir insanın kopyasını yapmayacağım.”

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Eski kız arkadaşının ya da bir aktrisin kopyasını yaptırmak isteyen çok sayıda insanın kendisine başvurduğunu anlatan McMullen, “Hatta ölmüş bir ünlü; benim için etik bir sınır olduğu için ilgilenmiyorum bile” dedi.

McMullen, “Ölü ya da diri insanların izinleri olmadan kopyalarını yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum” derken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu benim için gri bir alan değil. Oldukça siyah-beyaz, yani onu asla yapmayacağım.”

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