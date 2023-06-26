Çin'in Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde bir restoranda 31 kişinin ölümüne yol açan gaz patlamasının soruşturulması için komisyon kurulduğu bildirildi.

CGTN'in haberine göre, Acil Durum Bakan Yardımcısı Song Yüenming'in başkanlık ettiği soruşturma komisyonu, bugün yaptığı ilk toplantıda, çalışma prosedürlerini ve gerekliliklerini belirledi.

Komisyon, kazanın sebebinin anlaşılması, sorumluların tespiti, benzer risklerin ve tehlikelerin ivedilikle önlenmesi için çalışma yürütecek.

Komisyonda Acil Durum Bakanlığı dışında Kamu Güvenliği Bakanlığı, İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Tüm Çin Ticaret Federasyonları Birliği, Ulusal Yangın ve Afet Kurtarma İdaresi ile Ningşia yerel hükümetinden yetkililer yer alıyor.

Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrinde, 21 Haziran'da, barbekü restoranında gaz ocağındaki sızıntıdan kaynaklanan patlamada, 31 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması talimatını vermişti.

Kazayla ilgili aralarında restoranın işletmecisi, iki ortağı ve müdürünün olduğu 5 şüpheli, "ihmal sonucu ciddi kazaya yol açma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Çin'in çok sayıda şehrinde, doğal gaz sızıntıları ve diğer risklere karşı işletmelerde ve altyapı tesislerinde denetimler başlatılmıştı.