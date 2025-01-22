

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris: "Çin'de tespit edilen (solunum yoluyla ilgili) vakaların sadece yaklaşık 5'i HMPV virüsü ve vakaların çoğu aslında mevsimsel grip. (Yeni bir salgının başlaması açısından) Bu virüsle ilgili herhangi bir özel sorun görmüyoruz"

"Bu virüs için bir aşı geliştirilmedi. Bunun için belirli bir antiviral tedavi de yok. Tedavi, her zamanki semptomatik tedavidir. Boğazınız ağrıyorsa sıcak içecekler için, dinlenin ve diğer insanları enfeksiyonunuza maruz bırakmayın"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Çin'de görülen ve solunum yollarını etkileyen insan metapnömovirüsünün (HMPV) yeni bir salgına neden olma riski taşımadığını kaydederek, bununla mücadele için semptomatik tedavi uygulama çağrısında bulundu.

Harris, Çin'de Aralık 2024'ten bu yana HMPV virüsü vakalarındaki artış ve bunun dünya genelinde paniğe neden olmasına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

HMPV'nin yeni bir virüs olmadığını kaydeden Harris, "Bu, soğuk algınlığına neden olan yaygın virüslerden biri. İlk olarak 2001'de Hollanda'da tanımlandı. Ancak nesillerdir insan nüfusunda olduğuna inanıyoruz. Aslında çoğu insan 5 yaşına geldiğinde buna karşı antikor geliştirmiş oluyor. Çünkü özellikle kış aylarında dolaşan ve soğuk algınlığına neden olan virüslerden biri." dedi.

Çin'in, halkta görülen tüm farklı solunum yolu enfeksiyonlarını çok sıkı gözetim altında tuttuğunu hatırlatan Harris, "Çin'de tespit edilen (solunum yoluyla ilgili) vakaların sadece yaklaşık 5'i HMPV virüsü ve vakaların çoğu aslında mevsimsel grip. (Yeni bir salgına neden olması açısından) Bu virüsle ilgili herhangi bir özel sorun görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Harris, Çin'in, nüfusundaki tüm farklı virüsleri tespit edip bunlar hakkında rapor vermesinin çok iyi bir işaret olduğunu bildirdi.

Çin'de HMPV ile ilgili korkulacak bir durumun olmadığının altını çizen Harris, "Çin'de acil bir durum yok ve oradaki hastanelerde de acil bir durum yok. Ancak kış aylarını geçiren ve soğuk olan her ülkede daha fazla solunum yolu virüsü vakası görülecek. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalıkları olan savunmasız kişilerin, solunum yolu enfeksiyonlarından çok daha fazla etkilenme olasılığı bulunuyor. Bunlara HMPV, tüm yaygın soğuk algınlığı virüsleri, Kovid-19 ve mevsimsel gripler de dahil. Bu nedenle kış aylarında daha fazla risk altında olduklarının bilincinde olmaları ve ayrıca önlem almaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Tüm ülkelerin solunum yolu virüsleri ve yeni virüslere karşı hazırlıklı olması çok önemli"

Harris, Çin'in yanı sıra diğer bazı ülkelerde de HMPV virüsü vakalarının tespit edildiğini anımsatarak, bunun sağlık sistemi açısından büyük bir soruna sebep olmadığını ve şu anda en büyük sorunun mevsimsel grip vakalarındaki artış olduğunu belirtti.

Savunmasız kişilerin şimdiye kadar aşı olmaları gerektiğini vurgulayan Harris, bunu ihmal edenlere acilen aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Harris, "Tüm ülkelerin solunum yolu virüsleri ve yeni virüslere karşı hazırlıklı olması çok önemli. Dünya genelindeki gözetim sisteminin tetikte kalması çok önemlidir. Çünkü herhangi bir salgını durdurmanın en iyi yolu, vakalardaki artışı gerçekleştiği anda tespit etmektir. Şu anda bunu HMPV virüsünde görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanlarda kuş gribi kaynaklı çok sayıda enfeksiyon gördüklerini de aktaran Harris, milyonlarca hayvanın bu virüs yüzünden öldüğüne işaret etti.

Harris, kuş gribinin bazen insan nüfusuna da sıçrayarak yayıldığını ve bunun gerçekten çok yakından takip ettikleri bir konu olduğunu aktardı.

- "Soğuk algınlığınız varsa, küçük çocukları veya yaşlı insanları enfeksiyonunuza maruz bırakmayın"

HMPV'nin çok büyük sağlık sorununa yol açmadığına, çoğu kişinin için birkaç gün süren burun akıntısı ve tıkanıklığıyla bunu atlattığına işaret eden Harris, şöyle devam etti:

"Ancak zayıf bağışıklık sistemine sahip yaşlı bir kişiler, kronik hastalıkları, kalp rahatsızlığı ve diyabeti olanlar, kanser tedavisi görenler veya 5 yaş altı çocuklar çok daha ağır hasta olabilirler. Bu nedenle bu gruplar, her zaman onları daha ağır hasta edebilecek solunum yolu hastalıklarına maruz kalmaktan korunmalı. Soğuk algınlığınız varsa, küçük çocukları veya yaşlı insanları enfeksiyonunuza maruz bırakmayın. Riskli kişiler, virüsün dolaşımda olduğunu biliyorsa, kalabalık ortamlarda maske takarak kendilerini korumaları gerekir. Uygun bir aşı varsa, onu da yaptırmalı."

Harris, ülkeler tarafından tespit edilen farklı solunum yolu virüsleri olduğuna dikkati çekerek, bunlarla mücadeleye, Kovid-19 dönemi veya öncesinden çok daha hazır olunduğunu dile getirdi.

- "Bu virüs için bir aşı geliştirilmedi"

Dünyanın, her bir yeni virüs tespit edildiğinde paniğe kapılmaması gerektiğini ifade eden Harris, Çin'den çok fazla veri aldıklarını ve bulguları tartışmak için düzenli toplantılar yaptıklarını söyledi.

Harris, HMPV virüsüne ilişkin tedavi ve aşılamaya ilişkin şunları aktardı:

"Bu virüs için bir aşı yok. Bir aşı geliştirilmemiş olmasının nedeni, geçmişte insan nüfusunda önemli bir hastalığa neden olmamasıdır. Aşılar için çalışma, önemli bir hastalığa neden olan bir patojeniniz veya bir virüsünüz olduğunda yapılır. Bu yüzden bu virüs için bir aşı geliştirilmedi. Bu virüs için belirli bir antiviral tedavi de yok. Tedavi, her zamanki semptomatik tedavidir. Boğazınız ağrıyorsa sıcak içecekler için, dinlenin ve diğer insanları enfeksiyonunuza maruz bırakmayın. Evde kalın ve dinlenin."