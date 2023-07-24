Çin basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusunda bir okuldaki spor salonunun çatısı, bir kız voleybol takımı içeride antrenman yaparken çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre olay dün yerel saatle 15.00'da (TSİ 09:00) meydana geldi.

Görgü tanıkları, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylüyor, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Heilongjiang eyaletindeki spor salonunda bulunan 19 kişiden sadece 8'i olaydan sağ kurtuldu.

Yapılan ilk tespitlere göre binanın çatısına yağmur suyunu çekmek için perilit adlı bir cam yerleştirilmişti. Bu camın çatının çökmesine neden olduğu düşünülüyor.

Çocukların aileleri kurtartma çalışmalarına ilişkin iletişim eksikliği olduğunu öne sürüyor.

Haberde, Çin'de inşaat kazalarının oldukça yaygın olduğu ve bunun gevşek güvenlik standartları ve yetersiz uygulamalardan kaynaklandığının söylendiği ifade edildi.