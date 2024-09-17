Çin'de Bebinca Tayfunu ülkenin doğu kıyılarını etkilerken, Ciangsu eyaletinde 2 kişinin yüksek voltajlı elektrik hattının devrilmesi sonucu öldüğü bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Şanghay şehrinin 80 kilometre kuzeybatısındaki Couşı kasabasında devrilen elektrik hattındaki akıma kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi. Ölümler, ülkenin doğu kıyılarını etkileyen tayfunda kayıtlara geçen ilk can kayıpları oldu.

Çin kıyılarına dün ulaşan Bebinca Tayfunu, Şanghay şehrinde şiddetli şekilde hissedilmiş, Çin'in ticaret ve finans merkezi olan şehirde caddeler sular altında kalırken uçak, tren ve feribot seferleri iptal edilmişti. Son 75 yılda şehri etkileyen en şiddetli tayfun dolayısıyla can kaybı yaşanmazken bir kişi yakınındaki ağacın devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

Saatteki hızı 151 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan tayfun nedeniyle kıyılarda yaşayan 414 bin kişi, güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Şiddeti azalarak iç kesimlerine doğru ilerleyen tayfunun, Çin'de çarşamba gününe kadar sürecek Güz Ortası Festivali tatili boyunca büyük miktarda yağış getireceği öngörülüyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Caingsu, Anhui, Hınan, Hıbey ve Şandong eyaletlerinde 200 milimetreye kadar aşırı yağış beklendiğini bildirdi.