Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı sezonunun ilk gününde ülke içinde 189 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Devlet Demiryolları Grubu'nun oluşturduğu özel çalışma ekibinin açıklamasına göre, seyahat sayısı geçen yılki seyahat sezonunun ilk gününe göre yüzde 19,7 artış gösterdi.

Sezonun ilk gününde toplam 189 milyon seyahat kaydedilirken, demir yoluyla yapılan seyahatler geçen yıla göre yüzde 78, kara yoluyla yapılanlar yüzde 16,6, nehir ve deniz yollarıyla yapılanlar yüzde 48,6 ve hava yoluyla yapılanlar yüzde 111,6 arttı.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 26 Ocak-5 Mart'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 9 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti.

Bakanlık, seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'inin özel araçlarla gerçekleşeceğini öngörürken, kara, hava, nehir ve deniz yolu ulaştırma araçlarıyla 1,8 milyar seyahat yapılmasının beklendiği kaydetmişti.

- "Dünyanın en büyük kitlesel göçü"

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, bir "sıla-i rahime dönüş ritüeli" olma özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesi ile 25 gün sonrasını içine alan 40 günlük "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.