Güney Kıbrıs’ta bir aracın içinde başlarında vurulmuş ve yakılmış halde bulunan iki kişinin kimlikleri belirlenirken, iki kişi ise tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol civarında salı günü gerçekleşen vahşi cinayetin kurbanlarının kimliklerinin tespit edildiğini, polisin elde ettiği ilk bilgiler sonrasında ise iki kişiyi tutukladığını yazdı.

Gazete, kurbanlardan birinin 39 yaşındaki Andreas Kuzipis, diğerinin ise Kuzupis’in Slovak arkadaşı olduğunu belirtirken, kurbanların yakın çevresinde bulunan biri 19 diğeri ise 23 yaşlarındaki iki şahsın ise tutuklandıklarını aktardı.

Habere göre zanlıların cinayeti, kurbanlarla aralarında olan ekonomik anlaşmazlıklar sebebiyle işledikleri düşünülürken polisin soruşturması sürüyor.