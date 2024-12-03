Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler 4 Suriyeli'nin, yine Suriyeli olan beş kişinin saldırısına uğradığını ve ciddi şekilde yaralandığını yazdı.

Habere göre 5 Suriyeli, Limasol’dan sopalarla ve bıçaklarla, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde 6 kişinin yaşadığı eve giderek bahse konu 4 Suriyeliyi ciddi şekilde yaraladı.

17, 21, 24 ve 44 yaşlarında olan 4 Suriyeli'nin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığını yazan gazete polisin cinayet girişimini araştırdığını, evde ikamet eden diğer iki kişinin ifadesine başvurduğunu ayrıca kamera kayıtlarını inceleme altına aldığını belirtti.