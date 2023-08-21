Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinde 30,5 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin kuzeydoğusundaki Bacong ilinde bulanan rezerv, Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylandı.

"Şüciahı Formasyonu" adı verilen kumtaşı katmanının 4,5-5 kilometre derinliğinde keşfedilen Bacong doğal gaz sahasında 30,5 milyar metreküp doğrulanmış rezerv olduğu kaydedildi.

Bu, Şüciahı Formasyonu'nda keşfedilen üçüncü doğal gaz sahası olurken bölgedeki doğrulanan rezervlerin toplamı 154,7 milyar metreküpe ulaştı.

BP'nin 2021 yılı Dünya Enerji İstatistikleri Raporu'na göre, 2020 sonu itibarıyla Çin'de yaklaşık 8,4 trilyon metreküp doğrulanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.

Ancak rezervlerin önemli bir bölümünün derinlik ve katman sertliğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunması çıkarma maliyetlerini artırıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Ordos havzası, Bohay Denizi'ndeki Bohay Körfezi havzası ve güneybatıdaki Siçuan havzası, en büyük doğal gaz rezervlerinin bulunduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.