Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün'ün, İsrail ile Filistin arasındaki tırmanan gerilimi düşürmek üzere bölge ülkelerini ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Vang, Çin Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai'nin, "şiddetin durdurulması ve gerilimin düşürülmesine yönelik girişimlerde bulunmak üzere yakında ilgili bölge ülkelerini ziyaret edeceğini" belirtti.

Çin'in Filistin sorununda dünya ülkelerinin çoğunluğunun ortak dileği doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini vurgulayan Vang, sorunun çözümü için "Birleşmiş Milletler himayesinde etkili ve kapsamlı bir barış konferansının derhal toplanması" çağrısını yineledi.

Vang, Filistin sorununun kökeninde yatan sebebin, "Filistinlilerin bağımsız devlet kurma isteklerinin uzun zamandır gerçekleşmemesi ve tarihsel haksızlığın düzeltilmemesi" olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'in devlet kurmaya hakkı varsa, Filistin'in de var. İsrailliler ulus olarak yaşama güvencesine sahipler. Peki ya Filistinlilerin yaşamı ne olacak? Filistinlilere yapılan haksızlık yarım asrı aştı. Nesillerdir süren acılar artık son bulmalı." dedi.

Çin'in iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Vang, "Ancak iki devletli çözümle Orta Doğu'ya kalıcı barış gelebilir ve İsrail'in güvenliği sürekli olabilir." ifadesini kullandı.

Vang, Çin'in sivillere zarar veren tüm eylemleri ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınadığını belirterek, şu anda acil görevin çatışmanın durdurulması olduğunun altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanı, uluslararası konferans çağrısını ve Filistin sorununun çözümüne ilişkin benzer fikirleri, bugün Brezilya Devlet Başkanının Baş Danışmanı Celso Luiz Nunes Amorim ile yaptığı telefon görüşmesinde de dile getirmişti.

- Borrell'den "iki devletli çözüm" vurgusu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de iki devletli çözümün en istikrarlı çözüm olacağı konusunda Çinli Bakan ile mutabık olduklarını kaydetti.

Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını ifade eden Borrell, İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğuna, fakat bunun uluslararası insani hukuka uygun olması gerektiğine işaret etti.