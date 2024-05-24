Çin, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya silah yardımı yapmayı hazırlandığı iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Shapps'ın "temelsiz iddialarla Çin'i sorumsuzca düşmanlaştırmasını" kınadıklarını belirtti.

İngiliz Bakan, Londra Savunma Konferansı'nda, Amerikan ve İngiliz istihbarat örgütlerinin elinde "Rusya ve Çin'in Ukrayna'da kullanılacak muhabere ekipmanı için işbirliği yaptığına" dair kanıtlar bulunduğunu ileri sürmüştü.

İngiltere'nin iddialarının yakın müttefiki ABD tarafından dahi doğrulanmadığına dikkati çeken Sözcü Vang, "İngiliz politikacının temelsiz iddialarla Çin'i sorumsuzca düşmanlaştırmasını kınıyoruz." dedi.

Vang, Ukrayna Savaşı'nda ateşe körükle giden tarafın Çin değil İngiltere olduğunu savunarak, "İki yıl önce Rusya ve Ukrayna çatışmayı sona erdirmek üzere anlaşmaya yakınken aralarında İngiltere'nin olduğu ülkeler araya girerek bunu engellemişti. Şimdi Çin, uluslararası toplum ile birlikte Ukrayna'daki gerilimi düşürmeye yönelik adımlar atarken İngiltere'nin sorumsuz açıklamalar yapması kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Sözcü Vang, Çin'in barış ve diyaloğun yanında olduğunu, barış müzakereleri ve gerilimin düşürülmesi için çalışacağını vurguladı.

- ABD, iddiaya ilişkin şüphelerini dile getirmişti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Shapps'ın ortaya attığı iddiaya ilişkin şüphesini dile getirmişti.

Çin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı için "ölümcül nitelikte" destek verebileceğine dair kaygıların bulunduğunu fakat bugüne dek buna ilişkin bir kanıt ortaya konmadığını belirten Sullivan, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteğinden çok savunma sanayi temelini destekleyen ürünlerin satışının daha ciddi kaygı konusu olduğuna işaret etmişti.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), son bir yılda Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırım uyguladığı şirketlere Çinli şirketleri de eklemişti.

Washington yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümü öncesinde, 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi yaptırım listesine alırken, 8 Çinli şirkete de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

AB de 24 Şubat'ta Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketine ilk kez Çinli şirketleri dahil etmişti.

Yaptırım uygulanan Çinli şirketlerin askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri, Rusya'ya tedarik ederek savaşta yararlanacağı savunma sanayi temelinin güçlendirilmesine katkı sağladıkları öne sürülüyor.