Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptına imza attı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Tebbun, beş gün sürecek Çin ziyareti kapsamında Pekin'de Şi ile bir araya geldi.

Liderler toplantısı sonucunda spor, taşımacılık, ticaret, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında 19 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzaladı.

Tebbun, Cezayir'in "BRICS" ve "Şanghay" örgütlerine katılma talebine Çin'in verdiği destekten dolayı mevkidaşı Şi'ye teşekkür etti.

Şi ise "iki ülke arasında kapsamlı stratejik işbirliğinde sürdürülebilir ilerleme kaydetmek" için Cezayir ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.