Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Komitesi Daimi Üyesi Wang Aiwen, ülkesinin Kıbrıs sorununa ilişkin ilkeli tutumuna ve Güney Kıbrıs’la işbirliğinin ilerletilmesine vurgu yaptı.

Haravgi gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Komitesi Daimi Üyesi Wang Aiwen’in, Rum Meclisi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması şeklindeki tutumunu yinelediğini yazdı.

Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Çinli yetkili ziyaretinde, Güney Kıbrıs’la mevcut stratejik işbirliği anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.