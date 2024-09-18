Çin Halk Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı ve beraberindeki heyet dün Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı ile bir araya gelerek Güney Kıbrıs’taki başsavcılık sistemi ve işleyiş şekli hakkında bilgi aldı.

Haravgi’nin haberine göre Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yintao’nun da hazır bulunduğu görüşmede Çinli heyete Rum resmi ve özel cezai kovuşturma konularının anlatıldı.

Elektronik suç, çocuk pornosu, elektronik dolandırıcılık ve vatandaşların internette sahte haberlerden korunması için alınan önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki taraf arasında hukuk alanında ilişkilerin sıklaştırılması ve karşılıklı ziyaretlerde bulunulmasına karar verildi.