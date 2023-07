Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağlarında yer alan buzulların yüzeyindeki katmanın erimeye bağlı sürekli inceldiğini belirterek, "Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor." dedi.

Alaeddinoğlu, AA muhabirine, Hakkari'de Cilo buzulları bölgesinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

"Buzulların yüzeyi tamamen kapatılmalıdır"

Alınacak tedbirlerle doğal afetlerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Bizim bundan sonrası için adım atmamız gerekiyor. Cilo Buzullarının altında büyük boşluklar var. Yüzeyindeki katman erimeye bağlı sürekli inceliyor. Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Cilo Buzulları alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor. Buraları görmek isteyenler buzulların üzerine çıkmadan yakın bir mesafeden fotoğraflama ve gözlemleme yapabilir. Buzulların yüzeyi tamamen kapatılmalıdır. Hem insanlarımızın can güvenliği hem de doğa harikası buzulların geleceğe taşınması açısından bu önlemin alınması gerekiyor." diye konuştu.

"Buzul katmanları giderek inceliyor"

Küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, Van Gölü havzasında da benzer durumun yaşandığını aktaran Aladdinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 yıldır sıcaklıklar giderek artıyor. Göller, akarsular ve dağlar da bu durumdan etkileniyor. Bölgemizdeki dağlarda kalıcı buzullar var. Hakkari'deki Cilo buzulları yaklaşık 20 bin yıllık geçmişe sahip. Doğa harikası buzullar son 10 yıldır çok hızlı bir şekilde eriyor. Erime olayı sadece yüzeyde yaşanmıyor. Buzullar sadece görünür kısmıyla alan kaybetmiyor. Buzulların içinde de aynı erime söz konusu. Erime, büyük olukların ve derin vadilerin oluşmasına neden oluyor. Biz bunu göremiyoruz. Yüzeydeki erimeyle birlikte buzul katmanları da giderek inceliyor. Böylece derin vadilerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bu ne anlama geliyor? Özellikle doğaseverlerin, macera tutkunlarının, buzulları merak edip deneyimlemek isteyenlerin bu alanlarda özgürce hareket etmemesi gerekiyor. Yüzeyi sağlam görünen buzulların altında büyük vadiler, göller, oluklar var. 50 metreyi aşan derinlikteki vadilerden söz ediyoruz. İnsanların oraya düşmesi çok ciddi yaralanmalara ya da telaffuz etmek istemediğimiz ölümle sonuçlanabilir."