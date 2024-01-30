Ciklos bölgesindeki buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Lefkoşa ana yolunun Girne Dr Fazıl Küçük Çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki  bölümü yeniden trafiğe açıldı.

Polis Basın Subaylığı yolda trafik akışının normale döndüğünü duyurdu.

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