Ciklos bölgesindeki buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Lefkoşa ana yolunun Girne Dr Fazıl Küçük Çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki bölümü yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı yolda trafik akışının normale döndüğünü duyurdu.
Ciklos bölgesindeki buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Lefkoşa ana yolunun Girne Dr Fazıl Küçük Çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki bölümü yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı yolda trafik akışının normale döndüğünü duyurdu.
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