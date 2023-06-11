Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen Vahim Zarar ve Ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Erdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Keleşzade olayla ilgili olguları aktardı. Keleşzade 10Haziran 2023 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Alayköy’de Atatürk caddesi üzerinde Ciddi mutfak lojmanı koridorunda aynı yerde sakin Yusuf Erdem’in 210 promil alkollü içki tesiri altında yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle aralarında tartıştıkları esnada aynı yerde sakin Z.M’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle Ciddi bir şekilde Darp ettikten sonra kafası ile burnuna vurarak burun kemiğini kırıp vahim zarara uğrattığını mahkemeya ktardı. Polis müştekinin hastaneye kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu zanlının ise mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan ilk etapda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.