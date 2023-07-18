Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Şiddet kullanma tehdidi, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İthale-i Lisan suçlarında tutuklanan zanlı Babajan Reyimov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Hacıoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlı Babajan Reyimov’un Şiddet kullanma tehdidi, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İthale-i Lisan suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Babajan Reyimov’un kanında %97mg alkol tesiri altında, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde, kıskançlık sebebi ile tartıştığı imam nikahlı eşi Lefkoşa’da sakin J.C.’yi içinde bulunduğu aracın şoför kapısını açıp adı edileni zorla dışarı çekip darp ettikten sonra, kendisiyle arkadaşlarının evine gitmek istemediği sebebiyle imam nikahlı eşine hitaben yüksek sesle bağırarak “Senin a… s… beni arkadaşlarıma rezil edemezsin, çıkacaksın oraya yoksa seni öldürürüm.” diyerek rahatsızlık yapıp, ithale-i lisanda bulunup şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra, yine adı edilenin boğazını sıkıp ciddi şekilde darp ettikten sonra boynundaki altından mamül zincir kolyeyi kopmasına sebep olarak hasara uğrattığını belirtti. Polis, zanlı Babajan Reyimovun suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.