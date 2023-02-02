KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet Cumhuriyetçi Türk Partis'ni (CTP) ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam yer aldı.

CHP Kıbrıs Temsilciliği Yerel Yönetimlerde İş Birliği Heyeti’nde, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat, TBMM Divan Üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve CHP Kıbrıs Temsilciliği’nden Mustafa Yürükcü bulunuyor.

CHP heyeti CTP’li belediye başkanlarıyla da görüştü.