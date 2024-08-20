ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 günlük Demokrat Parti Kongresi Chicago'da dün başladı.

ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yaptığı kongrenin ilk gününe, Chicago caddelerini dolduran binlerce Filistin destekçisi göstericinin yürüyüşü damga vurdu.

Kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede 270'den fazla Filistin destekçisi ve farklı toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "March on the DNC" adlı koalisyon, dün başladıkları gösterilerine bugün de devam etti.

Kongreye yakın bir bölgede toplanan geniş kalabalık, yaklaşık 2 saat süren uzun bir yürüyüş yaparak Gazze konusundaki mesajlarını hem Joe Biden'ın hem de Kamala Harris'in duymasını sağladı.

Amerikan medyasında da geniş yer bulan yürüyüşe katılan binlerce kişi, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Soykırımcı Joe" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda da benzer mesajlar veren kalabalığın özellikle "İsrail'e ABD yardımı olmasın" temalı çok sayıda pankart dikkati çekti.

Göstericilerin akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yapacağı ana kadar sahada kalıp gösterilerine devam edecekleri bildirildi.

"March on the DNC" koalisyonu da yaptıkları açıklamayla, Kamala Harris'in resmi başkan adaylığını kabul konuşmasını yapacağı perşembe günü de büyük bir gösteri düzenleyeceklerini belirtti.