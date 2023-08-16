Cezayir makamları, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle "Barbie" filminin gösterimini yasakladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan "Barbie" filminin gösterim iznini geri çekti.

Filmin, "Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı" için yasaklandığı aktarıldı.

Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.