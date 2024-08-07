Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan 33 yaşındaki Suriye uyruklu Shawk Ab Abrash mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şerif Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 00.20 raddelerinde yaşları 7 ile 14 arasında değişen 6 çocuğuyla Lefkoşa Adli Şube'ye gelen zanlının, eşinin Güney Kıbrıs’ta olduğunu, onun yanına gitmek için Türkiye’den tekneyle ve 15 kişiyle birlikte KKTC’ye geldiklerini, toplam 12 bin euro para verdiklerini, bilmedikleri bir yerden ülkeye giriş yaptıklarını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ülkeye giriş yaptıktan 20 dakika sonra bir aracın kendilerini aldığını, kendilerini ağaçlı bir bölgeye bıraktıklarını, orasının Rum kesimi olduğunu söylediklerini, ancak ağaçlık alanında Türk tarafı olduğunu anlayınca yoldan geçen birine söyleyip, yardım istediğini anlattığın açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Suriye vatandaşı olduğunu, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdunda 15 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.