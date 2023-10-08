Merkezi Cezaevinde bir kişinin üzerinde bulunan uyuşturucu ile ilgili ileri soruşturmada, bir evde 95 adet hap ve 20 gram metamfetamin bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan İ.U.(E-21)’nun üzerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan madde bulundu;

yürütülen ileri soruşturma kapsamında S.B.(K-17) ile N.Ö.(E-40)’nün Lefkoşa’daki ikametgahlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 95 adet hap ve yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gemikonağı'nda uyuşturucu...

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesinde dün polis tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan M.Y.H.(E-23)’nin kullanımındaki ve F.R.C.(E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı