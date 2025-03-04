Çiftçiler Birliği eski başkanlarından Oğuz Ceyda yaklaşık iki aydır ülke genelinde elle tutulur yağış olmaması sebebi ile son 50 yılın en büyük tarımsal kuraklığı ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, bu konuda bir an önce hükümetin çalışma başlatması gerektiğini vurguladı

Ülkemizin büyük çiftçilerinden olan ve uzun yıllar Çiftçiler Birliği başkanlığı yapmış olan Oğuz Ceyda ülke genelinde yağış yetersizliği nedeniyle büyük bir kuraklıkla karşı karşıya olunduğunu belirterek, bu konuda başta Tarım Bakanlığı olmak üzere devlet yetkililerini gerekli çalışmaları bir an önce yapmaya başlaması için göreve davet etti.

Görülen kuraklık ile ilgili konuştuğumuz Oğuz Ceyda, yaklaşık iki aydır ülke genelinde elle tutulur yağış olmaması sebebi ile son 50 yılın en büyük tarımsal kuraklığı ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek “Ekili alanların %90’ı şu an itibari ile kurumuş durumda, geri kalan %10 ise kısa zaman içerisinde yağış olmazsa kuruyacaktır” dedi.

“TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERİNDEN BİRİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Tarihimizin en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya olunduğuna vurgu yapan Oğuz Ceyda 5 yıldır yaşanan kısmi ve genel kuraklıkları da göz önünde bulundurunca (yıllardır üst üste kuraklık yaşayan birçok bölge vardır) durumun gerçekten vahim olduğunu belirtti.

Ceyda, hali hazırda yaşanan kuraklıklarda özellikle tarım sigortasının keyfi ve kasıtlı uygulamaları neticesinde çiftçimizin birçok bölgede yıllardır büyük mağduriyetler yaşanmakta olduğunu iddia ederek “Bu noktada bıçak kemiğe dayanmıştır. Çiftçinin tarım sigortasına güveni kalmamıştır. Buna mutlaka hükümetin bir çözüm bulması gerekir” dedi.

AÇIKLANAN DESTEKLER OLAN ÇİFTÇİ VE HAYVANCIYI AYAKTA TUTMAYA YETMEYECEK

Gelinen noktada bu yıl için mevcut açıklanan desteklerin böylesi bir doğal afetle karşı karşıya olan çiftçi ve hayvancıyı ayakta tutmaya yetmeyeceğini vurgulayan Ceyda “Bu noktada hükümetin vakit kaybetmeden tarım ve hayvancılık sektörü için ek bir bütçe yapması şarttır” diye konuştu.

Oğuz Ceyda yaşanabilecek kuraklık nedeniyle üretimin durmaması veya azalmaması adına hükümetin acil yapması gerekenler olduğunu belirterek, “Açıklanan desteklerin 1. Ayağı çiftçimize ve hayvancımıza en kısa zamanda ödenmesi, küçükbaş hayvancıya hibe arpa yardımı yapılması, ülkeye sübvansiye edilerek balya ve silaj getirilmesi, çiftçi ve hayvancının borçlarının dondurulması (gübre, tohum)için gerekli adımlar hiç zaman kaybetmeden atılmalıdır” dedi.