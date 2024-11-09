Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı projesi kapsamında gerçekleşen Çevre ve Ekoloji Festivali’nde 300’den fazla öğrenci çevre okuryazarlığını teşvik etmeyi amaçlayan atölye çalışmalarına katıldı, interaktif stantlardan bilgi aldı ve çevre konusunda farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten kişi ve kurumlarla tanıştı.

Mağusa Kültür Derneği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Bölüm Müdürü Michel Vedrenne ve Sivil Toplum Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru’nun da katıldığı festivalde, Mağusa, Lefkoşa ve İskele bölgesindeki okullardan ilk ve ortaöğretim öğrencileri, gün boyunca sıfır atık yaratıcı drama, geri dönüşüm materyalleriyle robotik kodlama, sıfır atık mutfak uygulamaları ve sürdürülebilirlik gibi atölyelere katıldılar.

Tohum topu yapımı, tohum çimlendirme, kağıt yapımı, kağıdın geri dönüşümü ve seramik gibi atölye çalışmalarıyla doğaya dokunarak doğa dostu uygulamaları tanıma ve deneyimleme fırsatı buldular.

Festivalde doğa dostu ve sürdürülebilir çalışmalar yürüten bireyler, dernekler, üreticiler, projeler, gönüllüler ve çevreye duyarlı birçok girişimin tanıtım stantlarının yanı sıra, yerel üreticilerden doğal kozmetik ürünler, ev yapımı organik yiyecekler, ekolojik el işleri ve ileri dönüşüm ürünler ziyaretçilerle buluştu.

Festivalde, Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, MKD Başkanı Sermin İyican ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Bölüm Müdürü Michel Vedrenne konuşma yapmıştı.