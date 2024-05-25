Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki temaslarını tamamlayarak saat 17.00 civarında adadan ayrıldı.

Yılmaz ve heyetini Ercan Havalimanı'nda, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri ve öteki yetkililer uğurladı.

Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleriyle ilgili bilgilendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı, tesise ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve soğuk hava deposunun inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu. Yılmaz, Güzelyurt Hastanesi inşaat alanını da inceledi.

Cevdet Yılmaz, Cengiz Topel Anıtı'nı da ziyaret etti.