Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi. 

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, Haiti'yi Sınırı Kapatmakla Tehdit Etti Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, Haiti'yi Sınırı Kapatmakla Tehdit Etti

Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılamada bakanlar da hazır bulundu. 

Yılmaz ile Üstel, basın açıklaması da yaptı. 