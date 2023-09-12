Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.

Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılamada bakanlar da hazır bulundu.

Yılmaz ile Üstel, basın açıklaması da yaptı.