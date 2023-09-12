Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.
Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılamada bakanlar da hazır bulundu.
Yılmaz ile Üstel, basın açıklaması da yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.
Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılamada bakanlar da hazır bulundu.
Yılmaz ile Üstel, basın açıklaması da yaptı.
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