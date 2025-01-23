Rum polisine bağlı Cürümleri Önleme Birimi (OPE) ile gümrük makamları iş birliği sonucu 200 bin euroyu aşan miktarda gümrüğe tabi olmayan tütün ürünü ele geçirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, polis ve gümrük makamlarının ortaklaşa yürüttükleri operasyon çerçevesinde kontrol için durduğu 43 ve 23 yaşlarındaki iki şahsa ait araçta, bin 400 adet elektronik sigara, bin 700 gram (sarma sigara için) tütün, bin 640 paket sigara, 500 gram nargile tütünü tespit ederek bunlara el koyduğunu yazdı.

Habere göre polisin, bahse konu 23 yaşındaki şahsın evinde ise yaptığı aramada, 350 paket elektronik sigara, 500 gram nargile tütünü, 3 bin 800 gram tütünün yanı sıra kuş yuvalarının arkasına gizlenmiş depoda ise çok sayıda sigara ele geçirdi.

-Larnaka Havalimanında da sigara ele geçirildi

Gazete aynı haberinin içerisinde gümrük makamlarının, İngiltere’ye gitmek için Larnaka Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışan 40 yaşındaki şahsın iki adet bagajında gümrüğe beyan edilmemiş 83 karton sigara ve 11 kilo sarma sigara tütünü ele geçirdiklerini yazdı.

Habere göre bahse konu 40 yaşındaki şahıs iki gün tutuklu kalırken 7 bin euro para cezasını ödemesinin ardından ise serbest kaldı.