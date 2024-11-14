Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut için vefatının birinci yıl dönümünde Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, anmaya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partililerin yanı sıra Cemal Arkut’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Anmada konuşma yapan Erhürman, Cemal Arkut’un ailesine ve adasına aşkla bağlı biri olduğuna vurgu yaptı. “Partisine de aşkla bağlıydı. Onun aşklarını yaşatmak hepimizin boynumuzun borcudur” diyen Erhürman, her zaman anısını yaşatacaklarının altını çizdi.