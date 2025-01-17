Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına tepki göstererek, böylesi bir süreçte bunun yapılmasının “kışkırtıcı” olduğunu kaydetti.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, bu ambargonun tam da yeni kapıların açılmasının konuşulduğu bir dönemde kaldırılmasının manidar olduğunu belirterek, barış ve müzakere süreci için güven yaratmak yerine bu “kışkırtıcı yolun” seçilmesinin “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

“Bizler mart ayında görüşme olacak, artık süreç başlayacak ve Kıbrıs’ta barış iklimi hâkim olacak derken, silah ambargolarının kalkmasını mı konuşacağız? Gerçekten bu mu olacak gündemimiz?” sorularını soran Çeler, “Güney Kıbrıs Yönetimi bu kışkırtıcı ve şovenist yaklaşımlardan bir an önce vazgeçmeli ve başlayacak müzakere sürecine odaklanmalıdır” dedi.