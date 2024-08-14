Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) heyetini kabul etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede konuşan, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, sağlıktaki sorunlar ve eksikliklerin herkesin gündelik hayatında da karşılaştığı sıkıntılar olduğunu belirtti ve pandemi döneminde yaşanan travmalara işaret etti.

Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de büyük bir korku ve panik havasının hâkim olduğunu belirten Çeler, zaten hali hazırda “sıkıntılı olan sağlık sisteminin” daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Çeler, hemşire istihdamı konusunda da eleştirilerde bulundu ve “Herhangi bir hatada ölümle sonuçlanacak bir risk barındıran ve bunun sonucunda da ağır cezai yaptırımlara maruz kalınabilecek meslek alanında çalışan kişilerin, yasalara uygun olarak görevlendirilmesi çok önemlidir” dedi.

“Toplum bu sorunları yaratanları seçmeye devam ederse, sorunlar da büyüyerek devam edecek” diyen Çeler, sorun yaratanların, toplum ve kurumlar tarafından desteklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “Pandemi döneminde mevsimlik işçi statüsünde istihdam edilen kişilerden şu anda fiilen hemşirelik görevi yürüten 35 personelin ‘geçici işçi’ statüsünden çıkarılması ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kurallarına uygun şekilde hemşirelik yürütebilmeleri için ‘geçici personel’ statüsüne aktarılmaları gerekiyor. Bu konuda Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın mücadelesine destek vereceğiz” dedi.