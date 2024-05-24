Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler , Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetini kabul etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede, ortak siyasi ve sosyal iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Çeler’e, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Mali Sekreter Evrim Hınçal, Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Güner Ersen, Erman Yaylalı ve Hüseyin Hallaçoğlu eşlik ederken, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurt Dışı Örgütlenme Başkanı Mehmet Tüm’ün başkanlığındaki heyette ise CHP Kıbrıs Temsilcisi Özlem Arıcı, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Kurt, CHP Birlik Üyesi Tolgay Yılmaz, Gençlik Kolları Üyesi Onurcan Yılmaz yer aldı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise, iki partinin sosyal demokrat görüşlere sahip olmasının, şu andaki ve ilerideki iş birlikleri açısından önemli olduğunu, iki kardeş ülkenin siyasi ilişkilerinin yanında sosyal ilişkilerinin de önemli olduğunu belirtti.

Çeler, “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’de cereyan eden her konuda; acı bir şeyse yüreği sızlar, güzel bir şeyse mutluluk duyar. Gerek siyaset gerek ülke yönetimi gerek yerel yönetimler gerekse uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin varlığı bizim için önemli” dedi.

İki kardeş ülke olarak eşit, birbirini doğru anlayan, diyalogu koruyan ve ayakları yere basan taraflar olunması gerektiğinin altını çizen Çeler, kimsenin dili, dini, ırkı, cinsel yönelimi ve siyasi görüşüne bakmaksızın herkese hizmet etmenin tüm tarafların görevi olduğunu kaydetti.

Çeler, “Kıbrıs’ta kalıcı bir barışın sağlanması, iki toplumun bir arada yaşarken güvende hissetmesi bizim için çok önemlidir. Jeopolitik açıdan çok kritik bir noktada olmamızdan dolayı da barış bizim için ayrıca önemlidir. Ayrıca Türkiye’nin de kendini güvende hissedebileceği bir barışın Adaya gelmesi şarttır” dedi.