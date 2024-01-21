Lefke İlçesi YK Başkanı Karabetça oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanlığı için aday olacağını açıklayan Zeki Çeler, solun çok kırılgan bir yapıda olduğunu bunun kırılması gerektiğini söyledi ve “boykotçuları” sandığa gitmeye çağırdı.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, TDP Lefke İlçe Kongresi’ne katılan Çeler, burada yaptığı konuşmada, çalışma bakanlığı dönemde “askerlikle ilgili 90 günlük izin süresini 120 güne çıkarttıklarını ancak Ev İçi Şiddet Yasası’nı geçiremediklerine işaret etti. Çeler “Sol çok kırılgan bir yapıda, bu dengeyi kırmamız lazım. Boykotçular sandığa gitmeli ve bize bir şans daha vermeli” dedi.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı da TDP’nin bir daha baraj altında kalacağına inanmadığını belirtti ve “Amacımız iyi çalışmak ve geleceğe yepyeni bir TDP ile gitmek” dedi.

Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliğini Nuri Gazitepe ve Gülcan Soyluethem’in yaptığı Kongrede İlçe başkanlığına Turgut Karabetça getirildi.

Lefke İlçesi Yönetim Kurulu şöyle:

"Turgut Karabetça - Başkan

Behiç Evlat

Mustafa Cebeci

Hasan Özadalı

Vedia Karabetça

Yusuf Nidai

Hülya Kasapoğlu

Sezgin Yalçıner

Raif Kudret

Denetleme Kurulu:

Nurten Atlı

Salih Karagözlü

Nuri Gazitepe

Lefke İlçesi Gençlik Örgütü Başkanı:

İnci Tanem Karadayı."