Dikmen Belediyesi, yeşil atıklarını çöp depolama alanına götürmek yerine, öğütüp bahçe düzenlemelerinde kullanıyor.

Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi sayesinde Dikmen Belediyesi’nin yeşil atıkları taşıma, depolama veya bertaraf etme sorunu kalmadı.

Belediye çıkan ağaç dallarını öğütüp refüjlerdeki toprağın iyileştirilmesinde kullanılıyor veya kompost üretilmesi için vatandaşa veriyor; ana yol kenarlarındaki otların bertarafı içinde, otları parçalayan özel ekipmanlar kullanıyor.

-Yeşil atık çöp değil

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Artırılması isimli projeye değinerek, “yeşil atıkların çöp olmadığını” bu nedenle projenin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çelebi yeşil atıkları işledikten sonra hayvansal gübre ve toprak ile harmanlayarak park ve bahçelerde kullandıklarını, projenin ayrıca maddi ve kullanışlılık açısından belediyeye büyük katkı sağladığını dile getirdi. Çelebi, proje sayesinde Güngör’deki çöplüğün de yükünün azaldığını dile getirdi.

-Canar

Dikmen Belediyesi Temizlik İşleri Şube Amiri Umut Canar, konuyla ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, Güngör düzenli katı atık depolama tesisine yeşil atık kabul edilmeyeceği açıklaması üzerine, yeşil atıkların bertarafı için bu projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

Yeşil atık yönetimi için bir kollu kamyon, yüksek ağaçların budanması için asansörlü araç, dal öğütme ve ot parçalama ekipmanlı 2 küçük traktör aldıklarını belirten Canar, ot parçalama ekipmanlı traktörlerin ana yolların kenarlarındaki otlar için kullanıldığını, dal öğütme makinesi ile öğütülen dalların ise toprak düzenleyici olarak, malçlama maksatlı veya kompost üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Canar, “Eskiden bertaraf için Güngör çöplüğüne gönderilen yılda 7-8 bin ton yeşil atık şimdi daha çevreci yöntemlerle bertaraf ediliyor ve kullanılıyor” dedi.

Yapılan çalışmalarda çıkan odunların da ayrılıp yakacak olarak ücretsiz dağıtıldığını ifade den Canar, yeşil atıkların da bertarafı için bir ücret talep edilmediğini kaydetti.

Yeşil atıkların doğru şekilde bertaraf edilmediği takdirde pek çok sıkıntıya neden olduğunu kaydeden Canar, boş araziye boşaltıldığında yangın tehlikesi oluşturulduğunu, farelere üreme alanı ve görüntü kirliliği yaratıldığını ifade etti.

Canar, “Yeşil atık yönetim uygulaması hem Belediyeye hem de bölgeye ciddi bir fayda sağlamıştır” dedi.

-Bir sonraki adım odun sobaları için pelet

Yeşil atıklardan odun sobaları için pelet yakıt üretmenin de düşünceleri arasında olduğunu ifade eden Canar, bunun için yeşil atıkları toza dönüştüren ardından da tozu yakıt pelete dönüştüren makineler almayı düşündüklerini de belirtti.

-Molozlar da öğütülecek

Molozların da yerel yönetimler için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydeden Canar, şu anda molozları bir noktada biriktirdiklerini, bunları alınacak bir makine öğütüp yol stabilize malzemesi olarak kullanmayı planladıklarını da belirtti.

-Hayvan atıklarının bertarafında sıkıntı

Ölü hayvanların bertarafında sıkıntı yaşandığını, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama alanında hayvan yakma tesisi faaliyete geçirilemediğinden hayvan atıklarının kabul edilmediğini anlatan Canar, bunun önlerinde ciddi bir sorun olarak durmaya devam ettiğini kaydetti.