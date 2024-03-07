AB politikalarına tepki gösteren çiftçiler, hükümet binasının önüne gübre döktü

Çekya’nın başkenti Prag’da çok sayıda çiftçi, yüzlerce traktörle gerçekleştirdikleri protestoda maliyetlerdeki ciddi artış, katı düzenlemeler, Ukrayna’dan gelen ucuz ürünler ve Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat düzenlemesine tepki gösterdi.

Çekya Çiftçiler Odası ve Tarım Birliği tarafından düzenlenen gösteriye sabahın erken saatlerinde ülkenin farklı noktalarından 3 bine yakın çiftçi, 700 traktörle katıldı.

Başkentteki Letna Parkı'nda toplanan göstericiler, maliyetlerdeki ciddi artış, hükümetin uyguladığı sert düzenlemeler, Ukrayna’dan gelen ucuz tarım ürünleri ve AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenlemeleri protesto etti.

Çiftçiler, AB politikalarına tepki göstermek amacıyla hükümet binasının önüne gübre yığınları bıraktı.

Gösteriyi düzenleyen Çekya Çiftçiler Odası ve Tarım Birliği, hükümetin çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmadığını savunuyor. Çiftçilerin, sorunlarını aktarmak üzere Tarım Bakanı Marek Vyborny ile görüşmeleri bekleniyor.