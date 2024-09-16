Çek Cumhuriyeti'nin ulusal istihbarat teşkilatı, Çin'in sahte LinkedIn profilleri kullanarak akademisyenlere Pekin hakkında olumlu raporlar yazmaları için rüşvet verdiğini açıkladı.

Çek Güvenlik Bilgi Servisi 2023’teki yıllık raporunda, Çinli ajanların ülkenin siyasi ortamında olup bitenler hakkında "kamuya açık olmayan" bilgiler toplamak için LinkedIn'deki akademisyenlere ulaştığını yazdı.

Rapora göre, Çin istihbarat servisleri, akademisyenlerle temasa geçmek için Singapur ya da Hong Kong merkezli büyük kelle avcılığı ya da danışmanlık şirketlerinin "sahte profillerini kullanıyor." Daha sonra akademisyenlerden "maddi bir ödül" karşılığında "Çin'in siyasi çıkarlarına uygun alanlarda" raporlar ve çalışmalar hazırlamaları isteniyor.

Çinliler ayrıca, akademisyenlere devlet destekli etkinliklere katılmaları için baştan sona finanse edilen seyahatler teklif ederek, onları ikna etmeye çalışıyor ve "kendilerini borçlu hisseden ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Çin çıkarlarını desteklemeye meyilli olabilecek" bir bağlantı ağı oluşturuyor.

Raporda, "Çinliler Çek Cumhuriyeti'nde Çin hakkında olumsuz yorumların yer alabileceği bir etkinlik olduğunu öğrendiklerinde, etkinliğin yeri, içeriği ve katılımcıları hakkında hassas bilgiler elde etmek için sistematik adımlar atmaya başlıyor," denildi.

LinkedIn'den bir sözcü Euronews'e yaptığı açıklamada, sahte hesap oluşturmanın "hizmet şartlarımızın açık bir ihlali olduğunu," ekiplerinin "dahili kötüye kullanım önleme sistemlerine" dayanarak sahte hesapları kaldırmaya odaklandığını ifade etti.

LinkedIn'in bir raporuna göre, "otomatik savunmalar" ve manuel incelemelerin bir araya gelmesiyle Temmuz ve Aralık 2023tarihleri arasında sahte hesapların yüzde 99,6'sı kullanıcılar tarafından bulunup bildirilmeden önce engellendi.

LinkedIn'in bir raporuna göre, "otomatik savunmalar" ve manuel incelemelerin bir araya gelmesiyle Temmuz ve Aralık 2023tarihleri arasında sahte hesapların yüzde 99,6'sı kullanıcılar tarafından bulunup bildirilmeden önce engellendi.

Raporda herhangi bir Savunma Bakanlığı çalışanının risk altında olduğu ve ele geçirilmesi halinde bu çalışanların "teknolojik kopyalama, savaş alanı stratejisine karşı koyma ve kritik personelin tehlikeye atılmasını sağlayarak ulusal güvenliği tahrip etme" potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum geçtiğimiz ekim ayındaGuardian'a verdiği demeçte, 20.000'i aşkın İngiliz vatandaşının Çinli devlet aktörleri tarafından LinkedIn üzerinden iletişime geçirildiğini bildirdi.

McCallum'a göre amaç, platformda işe alım danışmanı gibi davranarak insanlardan bilgi çalmak suretiyle endüstri ya da teknoloji sırlarını elde etmekti.